Messina, torna il Meeting Fiat 500 sui Nebrodi: centinaia di equipaggi a bordo della mitica utilitaria

Anche quest’anno tornano le mitiche fiat 500 sui Nebrodi: centinaia di equipaggi a bordo della mitica utilitaria della Fiat andranno alla scoperta del meraviglioso castello del comune di Acquedolci (Messina)



Sabato 13 e domenica 14 Luglio ad Acquedolci (Messina) si svolgerà il 5° Meeting Fiat 500 sui Nebrodi. La manifestazione, organizzata dal coordinamento Nebrodi del Fiat 500 Club Italia sotto la guida del fiduciario Antonio Mirenda, promette una giornata di puro divertimento. Centinaia di equipaggi a bordo della mitica utilitaria della Fiat andranno alla scoperta del meraviglioso castello del comune di Acquedolci, di uno centro sportivo all’avanguardia situato nell’hinterland nebrodeo, ma sopratutto il neo Museo della 500 sui Nebrodi di Acquedolci.

Per celebrare questo importante meeting l’organizzazione promette numerose sorprese, incluso un gadget speciale per tutti i partecipanti. Per maggiori informazioni Antonio Mirenda al numero 328 8993649.