La festa regionale del minibasket si giocherà a Gioia Tauro

14 Giugno 2019 22:46

Domenica 23 Giugno si svolgerà a Gioia Tauro la “Festa Regionale Minibasket”

Domenica 23 Giugno 2019 si svolgerà a Gioia Tauro (RC) la “Festa Regionale Minibasket”, riservata alle categorie di mini atleti “Aquilotti-Gazzelle “e “Scoiattoli/Libellule” La manifestazione coinvolgerà tutti i partecipanti, in arrivo da ogni parte della Calabria in gare, giochi e minipartite per festeggiare insieme l’”arrivederci al prossimo anno sportivo. Le gare ed il divertimento inizierà alle ore 17 per una domenica di festa e minibasket. La Fip Calabria ed il settore Minibasket invitano a partecipare tutte le società calabresi con i propri miniatleti (nati 2008-2009-2010-2011) e le proprie miniatlete (nate 2008-2009-2010-2011-2012), regolarmente tesserati per la stagione in corso. Le società aderenti sono invitate a comunicare entro venerdì 21 giugno 2019 all’indirizzo minibasket@calabria.fip.it il numero dei miniatleti e il nominativo dell’istruttore accompagnatore.

Valuta questo articolo