Reggio Calabria: a Condofuri si è svolta la Festa della Musica

25 Giugno 2019 19:04

Reggio Calabria: si è svolta nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Condofuri la Festa della Musica

Venerdì 21 Giugno anche a Condofuri si è svolta la Festa della Musica. L’evento si è svolto nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Condofuri. Condofuri è tra i pochi Comuni in provincia di Reggio Calabria ad aver aderito al circuito nazionale di promozione . Siamo fermamente convinti, infatti, che la musica sia un vettore fondamentale per la cultura e lo sviluppo del territorio e quanto ha affermato l’amministrazione comunale di Condofuri. Una manifestazione – alla sua prima edizione quella di Condofuri – fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal Dott. Tommaso Iaria.

L’Assessore Carmelo Mesiano e il Presidente del consiglio Pietro Clemensi si sono attivati sin dall’insediamento, con la collaborazione della Proloco e dell’Associazione I Kondò, per la riuscita della manifestazione. Il numeroso pubblico presente ha trascorso una serata in allegria ascoltando le canzoni di giovani promesse quali Giulia Surfaro (in arte Grace Hesse), Mattia Casile, Francesca Plutino, Marta Autolitano, Katia Crocè e due grandi gruppi Damiano Rodà e i Kardhja che hanno concluso la Festa della Musica . La direzione artistica è stata affidata al Maestro Aldo Gurnari, è stata presentata dalla bellissima giornalista Mailena Alescio. L’Amministrazione intende ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno consentito che la buona riuscita dell’evento.

