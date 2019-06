1 Giugno 2019 20:25

Festa della Repubblica, domani le celebrazioni all’auditorium “Frammartino” di Caulonia. Belcastro: “un dovere tutelare la democrazia”

Domenica 2 giugno l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Caterina Belcastro celebrerà la Festa della Repubblica. Per l’occasione alle ore 18.30 presso l’Auditorium “Casa della Pace Angelo Frammartino” invita tutti i cittadini a condividere un momento celebrativo per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Per il primo cittadino Belcastro: “la ricorrenza della festa della Repubblica rappresenta una data importante per la nostra storia. Ricordare e onorare il 2 giugno è un dovere di ognuno di noi per tutelare la nostra democrazia. La Repubblica è un bene inestimabile e dobbiamo difenderla con il nostro impegno personale. Ce l’hanno consegnata i nostri padri e noi dobbiamo custodirla e riconsegnarla ai nostri figli più forte e più bella che mai”. Seguirà il concerto del coro polifonico “Shalom” nell’ambito dell’iniziativa dalla solmisazione al canto ed il saggio dei corsisti del corso nazionale di direzione e vocalità corale realizzato in collaborazione con AMA Calabria.

