Messina, oggi è la Festa dell’Arma: i Carabinieri festeggiano 205 anni di storia [FOTO e VIDEO]

5 Giugno 2019 13:25

Stamattina a Messina le celebrazioni per il 205° Anniversario della Fondazione dell’Arma

I Carabinieri festeggia 205 anni di storia. Stamattina a Messina presso la Caserma Bonsignore, sede dei Comando Interregionale Cuqualber e Provinciale, si sono svolte le celebrazioni per il 205° Anniversario della Festa dell’Arma. A commemorare la speciale ricorrenza il Generale di Corpo d’Armata Luigi Robusto, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari della città. Alla cerimonia hanno preso parte anche le scolaresche degli istituti “Pascoli – Crispi”, “Galatti”, “Elio Vittorini” ed “Evemero da Messina” e istituto “Sant’Anna” e degli Istituti Superiori “Basile” e “Bisazza”. Nel corso della cerimonia sono state consegnate le “ricompense” ai militari distintisi particolarmente in attività di servizio. Per la speciale ricorrenza nello spazio adiacente Villa Mazzini è stata allestita un’esposizione dei mezzi di pronto intervento dei Carabinieri e nel corso della mattinata le unità cinofile hanno svolto alcune dimostrazioni di ricerca di armi e stupefacenti.

