24 Giugno 2019 21:31

Moavero: “dopo la sconcertante evasione di Rocco Morabito ho chiesto alle autorità dell’Uruguay spiegazioni sull’accaduto”

“Dopo la sconcertante evasione di Rocco Morabito, in carcere a Montevideo in attesa di estradizione, ho chiesto alle autorità dell’Uruguay spiegazioni sull’accaduto e massimo impegno nelle ricerche”. E’ quanto afferma in un tweetmil ministro degli Esteri, Enzo Moavero.

