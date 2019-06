Europei Under 21, successo di ascolti per le reti Rai: oltre 6 milioni di spettatori

20 Giugno 2019 14:06

Sconfitta per l’Italia Under 21 nel match di ieri dell’Europeo, grande successo invece per le reti Rai con grandi ascolti

Nella serata di ieri è andata in scena la partita degli Europei dell’Italia Under 21, passo falso contro la Polonia che ha complicato la corsa verso la qualificazione. Grande vittoria invece per la Rai, la partita infatti è stata seguita da oltre 6 milioni di spettatori (6 milioni 2 mila) pari a uno share del 27,3%, differenza enorme con Rai 2 con il film “Qualcosa di speciale” che è stato visto da 1 milione 305 mila spettatori pari al 6,1% di share poi l’appuntamento con Enrico Lucci “Realiti – Siamo tutti protagonisti” che ha realizzato 396 mila spettatori con il 3,7% di share. Su Rai 3 in onda “Chi l’ha visto? che ha ottenuto il gradimento di 1 milione 692 mila spettatori e l’8,9% di share. In seconda serata di Rai1, “Porta a Porta” con 568 mila e il 7,1% di share. Successo in generale per le reti Rai che si aggiudicano la prima serata con 9 milioni 446 mila spettatori e il 43,9% di share.

