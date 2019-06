A Linguaglossa torna Etna Fusion: tantissime novità a portata di calice

4 Giugno 2019 11:48

Il 9 e il 10 giugno a Linguaglossa al via Etna fusion 2019

Torna, più interessante che mai, la seconda edizione di Etna fusion, un connubio tra i vitigni autoctoni etnei e diverse espressioni di terrori regionali italiani e stranieri.

Domenica 9 e lunedì 10 giugno, dopo il successo della prima edizione, Tiziana Gallo con il patrocinio del Comune di Linguaglossa, ripropone due giornate da godere completamente immersi in un territorio unico e insostituibile, come l’Etna con tantissime novità a portata di calice.

L’edizione 2019 di ETNA fusion ospiterà circa 50 produttori tra vignaioli etnei e altre realtà provenienti da regioni italiane come Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Calabria, e da varie zone della Sicilia, con l’incursione da parte di produttori provenienti dalla Francia, dalla Germania e persino dalla Spagna.

L’obiettivo dell’evento è più che mai focalizzato sulla “fusion”, come cita il nome stesso della manifestazione, ossia mettere a disposizione degli appassionati del vino non solo i vini etnei, dei quali questa edizione gode di una cospicua presenza, ma anche il lavoro derivante da diverse espressioni di terroir italiani e stranieri, fusi insieme in uno scambio enoico e culturale mirato alla valorizzazione dei vitigni tipici dell’Etna e di quelli di altre regioni italiane.

Assolutamente da non perdere ETNA fusion 2019, un percorso alla scoperta di vini intensi e appassionati come grande è la passione che l’organizzatrice Tiziana Gallo dedica da anni alla fruizione e alla diffusione del buon bere.

Tra i banchi d’assaggio saranno presenti anche alcune specialità alimentari dove riposare il palato e predisporlo a curiosi abbinamenti con i vostri calici.

L’appuntamento sarà presso la Casa San Tommaso, Piazza Ambrogio Gullo 2 – Linguaglossa.

Gli orari previsti sono:

– domenica 9 giugno dalle ore 15,30 alle 21,30

– lunedì 10 giugno dalle ore 11,00 alle 18,00

