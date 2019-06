5 Giugno 2019 11:28

Anche una giovanissima di Reggio Calabria tra le 50 finaliste di Miss Mondo Italia 2019

E’ stata fatta ieri a Gallipoli la selezione nazionale per l’accesso alla finale nazionale di Miss Mondo Italia 2019. Tra le 50 finaliste c’è Erika Arena, 16 anni, nata a Reggio Calabria e studentessa del liceo Classico Tommaso Campanella. La finale nazionale si terrà a Gallipoli il 15 giugno 2019. E’ partito quindi ieri il conto alla rovescia che porta verso la finale di Miss Mondo Italia 2019 in cui la vincitrice del concorso di bellezza avrà il diritto di rappresentare l’Italia alla finale di Miss World prevista per il 7 dicembre prossimo in Thailandia.

Ecco l’elenco delle 50 finaliste:

Valuta questo articolo