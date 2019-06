30 Giugno 2019 11:03

Eolie, al via i lavori per il recupero della spiaggia di Rinella a Salina : “tornerà al suo antico splendore”

“Ritornerà al suo antico splendore a Leni nel Messinese, la spiaggia Rinella nell’isola di Salina, nota per le riprese del film del 1949 ‘Vulcano’ con Anna Magnani. E’ stata infatti aggiudicata per un importo di quasi due milioni di euro alla Costruzioni Bruno Teodoro di Capo d’Orlando, la gara per il consolidamento della roccia sul fianco orientale del borgo marinaro, nella quale sono state scavate numerose grotte, un tempo rifugio dei pescatori”. E’ quanto afferma il presidente della Regione Nello Musumeci. “Alla tutela e alla valorizzazione del territorio – prosegue Musumeci – riserviamo importanti risorse finanziarie e umane, convinti dell’importanza del turismo e dell’unicità del patrimonio storico e paesaggistico di cui la Sicilia dispone”. L’intervento riguarda il consolidamento della falesia sulla spiaggia di Rinella, l’unica con sabbia nell’isoletta delle Eolie e dall’aspetto caratteristico per la presenza di grotte con voltine in mattoni a faccia vista. Il versante di falesia risulta intaccato da un’intensa azione erosiva con rischio di frana.

Valuta questo articolo