Elezioni: urne aperte per i ballottaggi in 15 capoluoghi di provincia, si vota sino alle 23 [INFO e DETTAGLI]

9 Giugno 2019 07:00

Elezioni: urne aperte per i ballottaggi in 15 capoluoghi di provincia, si vota sino alle 23. I comuni al voto sono Potenza, Campobasso, Ascoli Piceno, Avellino, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Livorno, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania, Vercelli

Elezioni– Aperte le urne per i ballottaggi nei quindici comuni capoluogo dove ci sarà, tranne a Campobasso ed Avellino, una sfida tra il Centro/Destra ed il Centro/Sinistra. Oggi si vota a Potenza, Campobasso, Ascoli Piceno, Avellino, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Livorno, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania, Vercelli.

A Potenza sarà ballottaggio tra Mario Guarente e Valerio Tramutoli

sarà ballottaggio tra Mario Guarente e Valerio Tramutoli A Campobasso la sfida sarà tra la candidata del Cenro/Destra Maria Domenica D’Alessandro, , e Roberto Gravina del Movimento 5 Stelle.

la sfida sarà tra la candidata del Cenro/Destra Maria Domenica D’Alessandro, , e Roberto Gravina del Movimento 5 Stelle. Ad Ascoli Piceno sfida tra Marco Fioravanti e Piero Celani.

sfida tra Marco Fioravanti e Piero Celani. Ad Avellino sfida interna al Centro/Sinistra tra Luca Cipriano e Gianluca Festa.

sfida interna al Centro/Sinistra tra Luca Cipriano e Gianluca Festa. A Biella la sfida sarà tra Claudio Corradino e Donato Gentile.

la sfida sarà tra Claudio Corradino e Donato Gentile. A Verbania la sindaca uscente Silvia Marchionini se la vedrà con Giandomenico Albertella.

la sindaca uscente Silvia Marchionini se la vedrà con Giandomenico Albertella. A ballottaggio anche la sindaca uscente di Vercelli Maura Forte contro Andrea Corsaro.

Maura Forte contro Andrea Corsaro. A Cremona sfida tra Gianluca Galiberti e Salvatore Malvezzi.

sfida tra Gianluca Galiberti e Salvatore Malvezzi. A Ferrara sfida tra Alan Fabbri e Aldo Modonesi.

sfida tra Alan Fabbri e Aldo Modonesi. A Foggia ballottaggio tra Franco Landella e Pippo Cavaliere

ballottaggio tra Franco Landella e Pippo Cavaliere A Forlì sfida tra Gian Luca Zattini e Giorgio Calderoni.

sfida tra Gian Luca Zattini e Giorgio Calderoni. A Livorno parte in vantaggio il candidato Luca Salvetti che al ballottaggio se la vede con Andrea Romiti.

parte in vantaggio il candidato Luca Salvetti che al ballottaggio se la vede con Andrea Romiti. A Prato Matteo Biffoni sfiderà Daniele Spada.

Matteo Biffoni sfiderà Daniele Spada. A Rovigo se la vedranno Monica Gambardella e Edoardo Gaffeo.

se la vedranno Monica Gambardella e Edoardo Gaffeo. A Reggio Emilia Luca Vecchi, del Partito Democratico, sfida il candidato del Centro/Destra Roberto Salati

Elezioni: urne aperte per i ballottaggi in Calabria: come si vota

Urne aperte per il secondo turno delle elezioni amministrative. Sulla scheda per il ballottaggio sono presenti solamente i nomi dei due avversari, insieme ai simboli delle liste da cui vengono supportati. Si vota mettendo una croce (X) sul nome del candidato scelto. È comunque possibile votare anche per una lista: in questo caso, tuttavia, la preferenza va esclusivamente al candidato collegato ad essa.

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Valuta questo articolo