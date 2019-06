Elezioni comunali Sardegna: ecco lo spoglio LIVE. Grande attesa per le amministrative di Cagliari, Alghero e Sassari

16 Giugno 2019 23:00

Elezioni: chiuse le urne in Sardegna, ecco i dati dello spoglio in tempo reale. Si è votato in 28 i Comuni, per un totale di 390 mila cittadini. Grande attesa a Cagliari, Alghero e Sassari

Elezioni Sardegna, spoglio LIVE- Urne chiuse e via allo spoglio in Sardegna per le amministrative di oggi, domenica 16 giugno. Le sfide più attese sono: Cagliari, Sassari e Alghero. In tutto 28 i comuni sono stati chiamati al voto: oltre alle tre principali città hanno più di 15mila abitanti Sinnai e Monserrato. Eventuale ballottaggio fissato per domenica 30 giugno. Non andrà al voto il comune il comune di Austis, nel nuorese: ci sarà ancora un commissario. Ecco tutti i comuni chiamati al voto: Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato, Sinnai, Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino Monreale, Sant’Anna Arresi, Serrenti, Villasimius, Bosa, Magomadas, Sini, Sorradile, Austis, Onanì, Ortueri, Sarule, Tortolì, Villagrande Strisalis, Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari, Sorso.

Elezioni comunali in Sardegna: Titino Cau nuovo sindaco di Illorai

Titino Cau è il primo sindaco eletto in queste comunali in Sardegna del 2019. Cau, coordinatore cittadino della Lega, è il primo cittadino di Illorai (una sola lista presentata). Superato il 50% dei votanti.

Elezioni amministrative Sardegna, Giacomo Contini nuovo sindaco di Putifigari

Giacomo Contini nuovo sindaco di Putifigari. La sua lista era l’unica in corsa, raggiunto il quorum del 50% dei votanti. Grande soddisfazione per il neo primo cittadino.

Elezioni Sardegna, Gianluigi Serra nuovo sindaco di Genoni

Gianluigi Serra, vice sindaco uscente, è il nuovo sindaco di Genoni. Subentra a Roberto Soddu, sindaco per 15 anni. Era l’unico candidato in corsa, raggiunto il quorum dei votanti.

Elezioni comunali in Sardegna, Renato Melis nuovo sindaco di Esterzili

Renato Melis nuovo sindaco di Esterzili. La sua lista era l’unica in corsa, quorum raggiunto prima della chiusura delle urne.

Elezioni amministrative Sardegna, Francesco Carta nuovo sindaco di Ortueri

Francesco Carta nuovo sindaco di Ortueri. La sua lista era l’unica in corsa, raggiunto il quorum dei votanti.

Elezioni Sardegna, Paolo Ledda nuovo sindaco di Sarule

Paolo Ledda nuovo sindaco di Sarule. La sua lista era l’unica in corsa, raggiunto il quorum del 50% dei votanti.

Elezioni comunali in Sardegna, Emanuele Cauli nuovo sindaco di Magomadas

Emanuele Cauli nuovo sindaco di Magomadas. La sua lista era l’unica in corsa, raggiunto il quorum di votanti.

Elezioni amministrative in Sardegna: Pietro Arca confermato sindaco di Sorradile

Pietro Arca confermato sindaco di Sorradile. La sua lista era l’unica in corsa, il quorum raggiunto nel pomeriggio.

Elezioni Sardegna: affluenza in calo dai primi dati

E’ in calo l’affluenza nei Comuni della Sardegna al voto. In particolare, quando sono arrivati i numeri relativi a 3 Comuni su 28 l’affluenza si attesta al 70,70% contro il 78,29% delle precedenti elezioni.

Elezioni comunali in Sardegna: affluenza in calo con i dati di 12 comuni

E’ in calo l’affluenza nei Comuni della Sardegna al voto. Quando sono arrivati i numeri relativi a 12 Comuni su 28 l’affluenza si attesta al 67,11%.

