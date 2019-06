Elezioni amministrative in Sardegna: i dati dell’affluenza alle urne alle ore 19

16 Giugno 2019 19:26

Elezioni: aperte le urne in Sardegna: si vota per le amministrative sino alle 23. In tutto 28 i Comuni coinvolti, per un totale di 390 mila cittadini. Ecco l’affluenza alle urne alle ore 19

Elezioni– Urne aperte sino alle 23 in Sardegna per le amministrative. Le sfide più attese sono: Cagliari, Sassari e Alghero. In tutto 28 i comuni chiamate alle urne: oltre alle tre principali città hanno più di 15mila abitanti Sinnai e Monserrato. Non andrà al voto il comune il comune di Austis, nel nuorese: ci sarà ancora un commissario. Ecco l’affluenza alle urne alle ore 19:00. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio dalle ore 23.

Elezioni comunali Sardegna, ecco l’affluenza alle 19:

Cagliari 32,78%

Sassari N.P.

Alghero N.P.

Monserrato 34,74%

Sinnai 38,48%

Calasetta 51,54%

Esterzili 45,20%

Genoni 42,39%

Guasila 48,55%

Samatzai 51,74%

San Gavino Monreale 39,50%

Sant’Anna Arresi 48,88%

Serrenti 36,38%%

Villasimius 53,57%

Bosa 42,81%

Magomadas 47,04%

Sini 54,69%

Sorradile 59,56%

Austis (Commissario)

Onanì 39,43%

Ortueri 50,46%

Sarule 38,58%

Tortolì 42,35%

Villagrande Strisalis 51,75%

Castelsardo 49,30%

Golfo Aranci 60,11%

Illorai 50,56%

Putifigari 50,25%

Sorso 40,85%

