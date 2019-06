Elezioni: domenica ballottaggi in 136 comuni, 4 in Calabria [INFO e DETTAGLI]

8 Giugno 2019 15:15

Elezioni: domenica ballottaggi in 136 comuni, 4 in Calabria. I seggi sono aperti dalle ore 7 alle 23. Per votare bisogna presentare la tessera elettorale, rinnovabile presso l’ufficio elettorale del comune di residenza, con un documento d’identità valido

Elezioni– Nuova tornata elettorale per i ballottaggi 2019, dopo il 1° turno del 16 maggio. Si vota domenica 9 giugno in 136 Comuni d’Italia, 124 di questi hanno più di 15mila abitanti. Oltre 3 milioni di cittadini chiamati al voto.

Elezioni: domenica ballottaggi in 136 comuni: quando si vota

Si vota domenica 9 giugno. I seggi sono aperti dalle ore 7 alle 23. Per votare bisogna presentare la tessera elettorale, rinnovabile presso l’ufficio elettorale del comune di residenza, con un documento d’identità valido.

Elezioni: domenica ballottaggi in 136 comuni: dove si vota

Sono 136 i comuni interessati, tra cui 15 capoluoghi di provincia (Potenza, Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio nell’Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato, Rovigo) e 4 comuni in Calabria (Gioia Tauro, Montalto, Corigliano-Rossano, Rende).

Elezioni: domenica ballottaggi in 136 comuni: come si vota

Tutto pronto per il secondo turno delle elezioni amministrative. Sulla scheda per il ballottaggio sono presenti solamente i nomi dei due avversari, insieme ai simboli delle liste da cui vengono supportati. Si vota mettendo una croce (X) sul nome del candidato scelto. È comunque possibile votare anche per una lista: in questo caso, tuttavia, la preferenza va esclusivamente al candidato collegato ad essa.

Elezioni: domenica ballottaggi in 136 comuni, costituiti i seggi

Si sono costituiti, alle ore 16, i seggi per i ballottaggi nei 136 comuni chiamati al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Dopo la costituzione vengono autenticate le schede e viene aperto il plico che contenente il bollo della sezione.

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Valuta questo articolo