Elezioni: domenica 9 giugno i ballottaggi, 4 sfide in Calabria [DETTAGLI]

7 Giugno 2019 23:00

Elezioni: domenica i ballottaggi, 4 sfide in Calabria. Sono Corigliano-Rossano, Rende, Gioia Tauro e Montalto Uffugo, i comuni calabresi che torneranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco

E’ tutto pronto in Calabria per i ballottaggi del prossimo 9 giugno. Sono Corigliano-Rossano, Rende, Gioia Tauro e Montalto, i comuni calabresi che torneranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. Si vota dalle 7 alle 23.

A Corigliano-Rossano sono in corsa Flavio Stasi e Giuseppe Graziano.

A Rende sfida tra il sindaco uscente Marcello Manna e l’ex deputato, consigliere regionale ed ex sindaco Sandro Principe.

A Gioia Tauro si fronteggeranno l’ex sindaco della città Aldo Alessio e Raffaele D’Agostino.

A Montalto la sfida a due sarà tra Pietro Caracciolo e Ugo Gravina.

