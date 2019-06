Elezioni, comunali a Cagliari. Foto alla scheda e volantinaggio elettorale, una denuncia e due sanzioni

16 Giugno 2019 15:00

Elezioni– Un uomo di 68 anni è stato sorpreso e denunciato con la foto del voto sul cellulare scattata in cabina elettorale e due sono stati sanzionati amministrativamente per propaganda di fronte ai seggi a Cagliari, dove si vota per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

