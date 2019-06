Elezioni, ballottaggi in Sardegna: urne aperte a Sassari e Monserrato

30 Giugno 2019 07:00

Elezioni, ballottaggi in Sardegna: urne aperte sino alle 23 a Sassari e Monserrato. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio

Urne aperte a Sassari e Monserrato per il ballottaggio di oggi, domenica 30 giugno. Nei due comuni in Sardegna nel 1° turno di domenica 16 giugno, nessuno dei principali sfidanti è riuscito a superare il 50% dei consensi. Si voterà sino alle 23. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio.

A Sassari il Centro/Sinistra è avanti con il magistrato Mariano Brianda (34%), mentre l’ex sindaco e senatore Nanni Campus, indipendente di area Centro/Destra, si è fermato al 30,5%.

A Monserrato è in testa il sindaco uscente Tomaso Locci (48,8%), area di Centro/Destra sostenuto da tre liste civiche. La sfidante è Valentina Picciau del Partito Democratico con l’appoggio di due liste civiche che parte dal 23,6% dei consensi ottenuti al primo turno.

