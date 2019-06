Elezioni: ballottaggi in Calabria, urne aperte. Sfida all’ultimo voto a Gioia Tauro e Rende [INFO e DETTAGLI]

Elezioni: ballottaggi in Calabria, urne aperte dalle 7 alle 23. Si vota a Gioia Tauro, Rende, Montalto Uffugo e Corigliano Rossano

Elezioni– Aperte le urne Calabria per i ballottaggi di oggi domenica 9 giugno. Sono Corigliano-Rossano, Rende, Gioia Tauro e Montalto, i comuni calabresi che sono tornate alle urne per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Si vota dalle 7 sino alle 23.

A Corigliano-Rossano sono in corsa Flavio Stasi e Giuseppe Graziano.

A Rende sfida tra il sindaco uscente Marcello Manna e l’ex deputato, consigliere regionale ed ex sindaco Sandro Principe.

A Gioia Tauro si fronteggeranno l’ex sindaco della città Aldo Alessio e Raffaele D’Agostino.

A Montalto la sfida a due sarà tra Pietro Caracciolo e Ugo Gravina.

Elezioni: urne aperte per i ballottaggi in Calabria: come si vota

Urne aperte per il secondo turno delle elezioni amministrative. Sulla scheda per il ballottaggio sono presenti solamente i nomi dei due avversari, insieme ai simboli delle liste da cui vengono supportati. Si vota mettendo una croce (X) sul nome del candidato scelto. È comunque possibile votare anche per una lista: in questo caso, tuttavia, la preferenza va esclusivamente al candidato collegato ad essa.

