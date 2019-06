9 Giugno 2019 19:14

Elezioni: ballottaggi in Calabria, urne aperte sino alle 23. Si vota a Gioia Tauro, Rende, Montalto Uffugo e Corigliano Rossano. Ecco l’affluenza alle urne

Elezioni- Si vota dalle ore 7 in Calabria per i ballottaggi di oggi domenica 9 giugno. Sono Corigliano-Rossano, Rende, Gioia Tauro e Montalto, i comuni calabresi che sono tornate alle urne per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Si vota sino alle 23.

Ecco l’affluenza alle urne

Gioia Tauro

Ore 12 15,08% Ore 19 33,46%

Corigliano-Rossano

Ore 12 14,07% Ore 19 31,25%

Rende

Ore 17,98% Ore 19 35,99%

Montalto

Ore 17,08% Ore 19 35,25%

