Dugin ospite sgradito a Messina, l’onorevole Bucalo interroga il Ministro Bussetti: “Grave episodio all’Unime, Cuzzocrea censore illiberale”

24 Giugno 2019 12:34

Fratelli d’Italia chiede al ministro Bussetti di sapere se è venuto a conoscenza di quanto accaduto a Messina e chiede che vengano presi provvedimento in merito

“La tragedia all’Università La Sapienza di Roma è solo l’ultimo grave episodio che vede coinvolto un ateneo italiano. Solo pochi giorni fa a Messina, il Rettore si ergeva a censore illiberale negando la concessione dell’aula conferenze per una lectio magistralis al professor Aleksander Dugin, che politicamente non rappresenta alcuna parte politica e che con le sue riflessioni filosofiche avrebbe potuto arricchire l’attività dell’Ateneo“. A dirlo è la deputata di Fratelli d’Italia alla Camera Ella Bucalo, che ha presentato al ministro Bussetti un’interrogazione in merito a quanto accaduto nei giorni scorsi all’Unime: “Un diniego– commenta Bucalo- figlio delle perplessità manifestate da molti docenti e che non ha assicurato la pluralità di informazione, la democraticità dei dibattiti, il confronto di idee e lo scambio culturale”. Fratelli d’Italia chiede al ministro Bussetti di sapere se è venuto a conoscenza della vicenda e se non ritenga opportuno “adottare ogni iniziativa, anche normativa, affinché vengano garantiti la natura e il ruolo delle università, ossia la laicità e il pluralismo libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico. Le Università non devono essere un porto franco, ostaggio nella maggior parte dei casi dei centri sociali, né una zona da sfruttare a uso e consumo personale di rettori, professori o studenti”.

