13 Giugno 2019 09:00

Otto persone, tre italiani, 1 tunisino e 4 albanesi sono stati arrestati a Torino per traffico di droga. L’organizzazione gestiva il traffico di stupefacenti in una delle zone della movida torinese nota perché frequentata soprattutto da studenti e in diversi bar del capoluogo piemontese, fissando appuntamenti ai clienti con messaggi whatsApp e facebook.

