Disturbi dell’apprendimento, Messina all’avanguardia: una didattica innova per la dislessia

15 Giugno 2019 15:10

Messina all’avanguardia sui DSA: valutare per promuovere l’apprendimento invece di valutare l’apprendimento. Nuovi approcci alla dislessia emergono dal meeting dei Centri SOS Dislessia

La valutazione e il trattamento efficace dei DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) non ha solo bisogno di strumenti innovativi ma anche di approcci differenti. Non occorre più valutare l’apprendimento ma utilizzare la valutazione per promuovere l’apprendimento. Questa rivoluzionare di prospettiva è una delle interessanti lezioni che è emersa dalla formazione riservata i professionisti che operano all’interno dei 18 Centri SOS DISLESSIA di tutta Italia, ospitata nei giorni scorsi, dal Centro Studi IRIDAC di Messina diretto da Massimo Ciuffo.

Una due giorni che si è caratterizzata per l’alta qualità dell’offerta formativa grazie alla partecipazione di relatori selezionati dal prof. Giacomo Stella, tra i maggiori esperti di DSA in Italia e direttore scientifico di SOS dislessia e la dott.ssa Valentina Campanella, amministratore unico della Rete. Si è parlato di potenziamento e riabilitazione delle funzioni esecutive, di interventi precoci e quindi più efficaci, di approcci diversi alla valutazione per l’apprendimento e non dell’apprendimento, di linguaggio come forma di comunicazione di cui analizzare il contenuto prima della forma, di metodi e strategie per l’apprendimento della matematica.

“Ringrazio anche a nome del prof. Stella, il Centro Studi Iridac per l’ospitalità ma sopratutto il direttore Massimo Ciuffo per l’apporto che ci ha dato anche in fase di progettazione dell’intervento formativo – ha dichiarato Valentina Campanella – per gli operatori dei nostri centri questa è stata un’occasione importante per consolidare e aggiornare conoscenze su approcci e strumenti utili alla valutazione e al trattamento dei DSA ma anche un modo per costruire sinergie e legami che permetteranno – speriamo – la condivisione di buone prassi”. L’ultima sessione ha visto una interessante tavola rotonda sul tema “Nuove Concezione sui DSA e comorbilità” con gli interventi di Massimo Ciuffo, Luca Grandi e Antonella Gagliano, che ricevuto un altissimo gradimento da parte della platea.

Valuta questo articolo