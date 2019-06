Sanità, il 18 giugno a Roma manifestazione contro il “Decreto Calabria”

16 Giugno 2019 20:30

Sanità privata sul piede di guerra, il 18 giugno, a piazza Montecitorio a Roma, la manifestazione contro il “Decreto Calabria”

Le Associazioni di Categoria del Servizio Sanitario Regionale Accreditato FederLab, Anisap Confapi saranno in piazza per manifestare il 18 giugno contro la palese inadeguatezza del Decreto Calabria a rispondere al problema principale della Sanità Calabrese: la drammatica insufficienza dei servizi sanitari offerti dal SSR ai cittadini calabresi che si manifesta nel mancato raggiungimento dei Livelli minimi di Assistenza delle prestazioni erogate. Questa Manifestazione, partecipata da Associazioni, Sindacati, Ordini Professionali, nasce per esprimere un dissenso trasversale della società Calabrese rispetto ad un Decreto che il Governo sponsorizza come Decreto per la Calabria ma che invece è un Decreto che ignora totalmente i veri disagi della sanità Calabrese e paradossalmente, se approvato nella sua attuale formulazione, ne determina addirittura l’aggravio. “Saremo in piazza il 18 per difendere la nostra dignità di cittadini Calabresi in primo

luogo, di lavoratori, di operatori sanitari, di imprenditori onesti che ogni giorno operano nel territorio calabrese al fianco dei cittadini e nel rispetto delle Istituzioni”, scrivono le associazioni.

