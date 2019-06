16 Giugno 2019 08:15

Isola di Capo Rizzuto: tratto in arresto 61enne, ritenuto responsabile di evasione dal regime della detenzione domiciliare

I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno tratto in arresto un 61enne, ritenuto responsabile di evasione dal regime della detenzione domiciliare, al quale era sottoposto.

All’atto del controllo dei militari l’uomo non è stato trovato in casa, ed è stato rintracciato successivamente per le vie cittadine. Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto nuovamente alla medesima misura presso la propria abitazione come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

