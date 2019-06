Cosenza: per lavori chiuso in entrambe le direzioni un tratto della SS18

27 Giugno 2019 09:32

Cosenza: il tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni dal km 302,200 al km 307,000, in località Intavolata, a causa di lavori di manutenzione ordinaria

Il tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni dal km 302,200 al km 307,000, in località Intavolata (in provincia di Cosenza), a causa di lavori di manutenzione ordinaria. Le deviazioni avvengono su strada provinciale. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

