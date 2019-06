Reggio Calabria: venerdì a Condofuri la Festa della Musica

18 Giugno 2019 17:10

Reggio Calabria: venerdì 21 Giugno si svolgerà a Condofuri la Festa della Musica che, come ogni anno, celebra il solstizio d’estate

“Venerdì 21 Giugno si svolgerà a Condofuri la Festa della Musica che, come ogni anno, celebra il solstizio d’estate. La manifestazione – per Condofuri si tratta della prima edizione – è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco e l’associazione I Kondò, ed è patrocinata dal MiBAC con il contributo della SIAE. Si tratta di un grande evento che quest’anno porterà la musica nel cuore pulsante dell’area grecanica: siamo fermamente convinti che la musica sia un vettore fondamentale per la cultura, la partecipazione nonché essenziale per l’inserimento nel tessuto sociale dei nostri ragazzi”, è quanto scrive in una nota l’assessore allo sport Carmelo Mesiano. “L’Amministrazione guidata dal Dott. Tommaso Iaria ha deciso di sposare questa iniziativa aderendo al circuito nazionale di promozione: la musica, infatti, è vita, la musica unisce, la musica ci forma. Venerdì, dunque, grandi e piccini potranno trascorrere una splendida serata all’insegna della musica e del divertimento degustando allo stesso tempo i prodotti locali. Sia io che il Presidente del consiglio comunale, Pietro Clemensi, desideriamo ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione comunale gli artisti che hanno deciso di esibirsi, il direttore artistico Aldo Gurnari, la presentatrice Marilena Alescio e tutti coloro che hanno consentito che la manifestazione potesse realizzarsi. L’evento si terrà in Piazza del Popolo a Condofuri Centro, ore 20:30, e si concluderà con il concerto dei Kardja”, conclude.

Valuta questo articolo