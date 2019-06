Cinquefrondi: ecco il cartellone di eventi “Aspettando Agosto…”

21 Giugno 2019 22:05

Cinquefrondi: un cartellone con eventi di vario genere dal Campo Estivo per i bambini agli spettacoli di Danza, dalle bici alla ritrovata Sagra della Melanzana in onore della Madonna del Carmine

È stato appena reso noto il cartellone “Aspettando Agosto…” promosso dall’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi in collaborazione con le Associazioni cittadine. Un cartellone con eventi di vario genere dal Campo Estivo per i bambini agli spettacoli di Danza, dalle bici alla ritrovata Sagra della Melanzana in onore della Madonna del Carmine, dalla bellezza di consegnare spazi pubblici come il Campo di Bocce in Villa Comunale all’importantissima presentazione del nuovo percorso sulla “Rivoluzione dell’Acqua”.

