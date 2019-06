Catania, Le vie dei Tesori apre le porte agli universitari: disponibili 100 tirocini

24 Giugno 2019 18:56

Le Vie dei Tesori offre agli universitari di Catania un’esperienza formativa sul campo: disponibili 100 tirocini curriculari negli Enti partner, candidature entro il 15 luglio

Narratori dei luoghi, supervisori, addetti all’accoglienza. Collaborando a un grande festival che negli ultimi anni ha raccolto attorno a sé le città, non solo in Sicilia, ed è riconosciuto tra le iniziative di massimo richiamo turistico dell’Isola. Le Vie dei Tesori apre le porte agli universitari e offre la possibilità di un’esperienza formativa sul campo: si occuperanno di accoglienza, promozione turistica e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, storico, naturalistico.

Tutto nasce dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Catania e l’Associazione Le Vie dei Tesori Onlus. Agli studenti del corso di laurea in Formazione di operatori turistici è offerta la possibilità di svolgere il proprio tirocinio curriculare(150 ore) negli enti e nelle istituzioni partner della manifestazione che saranno enti ospitanti dei tirocinanti.

Sono disponibili 100 posti, divisi tra box office, accoglienza, e narrazione dei luoghi, secondo il mood del festival, che l’anno scorso ha debuttato con un’edizione catanese già seguitissimaal suo esordio. Quest’anno 50 luoghi aperti a Catania, per 4 weekend ad ottobre e uno a novembre (dal 4 ottobre al 3 novembre). E luoghi aperti – dove effettuare il tirocinio – anche ad Acireale, Noto e Siracusa (tre weekend dal 13 al 29 settembre) e a Modica, Ragusa e Noto (tre weekend dal 4 al 20 ottobre). Il tirocinio si svolgerà dunque in questi giorni, preceduti dalle ore di formazione alla manifestazione. Per inviare la propria candidatura – entro il 15 luglio -, va scaricato il modulo di adesione dal sito dell’Università e dai siti web dei dipartimenti che fanno capo al dipartimento DISUM dell’Università di Catania.

Accanto a questa opportunità, per gli studenti resta aperta la possibilità di partecipare al Festival ottenendo crediti formativi o come volontari, possibilità offerta anche a chi non è studente universitario.

Valuta questo articolo