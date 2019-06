Catania: in via Etnea apre in nuovo store Dodo

20 Giugno 2019 13:38

Apre a Catania in Via Etnea il nuovo store Dodo che presenta la nuova collezione che celebra i ritmi della natura con tono poetico e forme organiche lavorate artigianalmente

Un gioiello simbolo di fortuna, libertà, amicizia, amore per la natura e rispetto dell’ambiente. Bijoux unici, dai mille significati da inventare e costruire sulla propria persona. E’ questo Dodo boutique, maison italiana di charme e gioielli di lusso dal 1994, che domenica ha aperto ufficialmente, dopo Palermo, un nuovo store in via Etnea a Catania, nel cuore vulcanico del commercio metropolitano a completamento delle aperture previste per la Sicilia.

Padroni di casa, gli imprenditori palermitani Vincenzo Cefalù e la moglie Angela Longo, che con passione per la qualità e l’amore per la propria terra, hanno scelto di presentare non un semplice gioiello ma un modo di essere.

Numeroso il pubblico presente all’esclusivo “Cherries party”, tra appassionati, curiosi e blogger, che hanno letteralmente affollato la boutique, dai colori vivaci e accattivanti con un layout elegante e alla moda, realizzato dal team creativo di DoDo.

Tra questi anche il primo cittadino di Catania, Salvo Pogliese, che ha sottolineato l’importanza di avere nel territorio brand internazionali, che possano comportare un’interessante ricaduta economica, e Romina Bernasconi, responsabile area DoDo Italia.

Tra bollicine e ciliegie, DoDo, ha conquistato proprio tutti con i suoi monili realizzati artigianalmente.

“ Questo brand è entusiasmante e innovativo, perché è sempre a misura della persona che lo compra- ha spiegato Vincenzo Cefalù – perché puoi decidere come riadattarlo e reinterpretarlo ogni volta a secondo del tuo stato d’animo, del tuo abbigliamento e dei momenti memorabili della tua vita. La scelta di Catania – ha concluso – è stata più che voluta, perché una bellissima città come questa, non poteva non avere la sua boutique di gioielli monomarca DoDo”.

Dodo presente in Europa, America e Asia con una rete di 51 boutique e negozi in franchising e oltre 500 rivenditori autorizzati, rappresenterà per Catania e per la Via Etnea, un nuovo e vitale punto di riferimento per tutti coloro che amano gioielli capaci di unire un’estetica giocosa ad un messaggio personale.

