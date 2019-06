Catania, ai domiciliari litiga con la madre e va da Carabinieri: “Fatemi andare in carcere, è meglio”

3 Giugno 2019 19:22

Catania, ai domiciliari litiga con la madre che lo butta fuori casa: 36enne chiede ai Carabinieri di essere trasferito in carcere

Meglio in carcere che ai domiciliari. È quanto ha detto ieri B.C. ieri ai Carabinieri di Bronte (Catania). Il 36enne attualmente sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico, dopo un violento litigio con la madre, che lo ha buttato fuori casa, si è allontanato dall’abitazione e al cospetto dei militari ha dichiarato di preferire stare in carcere che vivere in casa con la genitrice. I militari, intervenuti dopo che in caserma era scattato l’allarme, hanno bloccato l’uomo a metà strada tra la sua abitazione e la sede dei carabinieri.

