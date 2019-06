Tragedia sfiorata nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto: detenuto tenta di strangolare un agente, poliziotto salvato dai colleghi. Ricoverato d’urgenza in ospedale

13 Giugno 2019 15:25

Detenuto picchia agente di Polizia. La denuncia del Cosp: “Stamattina nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto poteva scapparci il morto”

Ancora un altro gravissimo episodio all’interno del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Dopo il caso del tentato suicidio di stanotte, stamattina nella struttura penitenziaria, per l’ennesima volta, si è sfiorata la tragedia. A raccontare i dettagli di quanto accaduto la Federezione Sindacale Cosp: “un detenuto, E. C., extracomunitario ha aggredito un altro compagno di detenzione e oggi, verso le 13, ha cercato di soffocare un assistente capo della Polizia Penitenziaria. L’agente, grazie all’intervento di altri detenuti e degli agenti, è stato salvato dal sicuro tentativo di soffocamento“. Secondo quanto riportato dal Cosp, l’agente è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Il Cosp da tempo denuncia la grave situazione all’interno dell’istituto, in cui gli agenti “quasi tutti i giorni“, mettono la loro vita nelle mani “dei criminali violenti, la maggior parte psichiatrici da ricovero OPG”.

Durissimo il commento del Delegato nazionale della Sicilia della FS-COSP: “siamo uomini Poliziotti che rischiamo la vita per 1.300 euro al mese, quando ci pagano anche gli emolumenti accessori, e non carne da macello per galeotti“.

In tutto il Penitenziario sarebbero in totale presenti circa 230 reclusi, la cui vigilanza è stata affidata- racconta sempre il Cosp- “proprio in quelle ore in cui veniva aggredito il Poliziotto di sezione. Uomini e donne sempre presenti in servizio nonostante turni massacranti, sovraccarico di lavoro, mancato pagamento del lavoro straordinario obbligato oltre le sei ore e fino a raggiungere le 12 ore continuative, pochi riposi psicofisici, a rischio anche le ferie estive, e poi ancora, mancato pagamento del lavoro straordinario dei mesi marzo, aprile e maggio, mancato pagamento FESI (servizi disagiati) dell’anno precedente 2018. Un CCNL scaduto da 160 giorni e non si parla di rinnovo, se non una vacanza contrattuale pari a 14 euro mensili: una miseria per chi è chiamato a svolgere attività di specialisti della formazione e della sicurezza delle Carceri Italiane a quota 64.000, contro 54.000 posti letto e con una carenza di -12.000 unità di Polizia”.

La Polizia Penitenziaria a Barcellona verrebbe chiamata in servizio in ogni momento e il più delle volte non conosce quasi mai il proprio turno di lavoro e la pianificazione degli orari di lavoro nei tempi giusti dettati dagli accordi vigenti: “Lo stesso detenuto, nello stesso reparto detentivo ieri ha cercato di colpire anche propri compagni di detenzione, una guerra uomo contro uomo, criminali contro i tutori dell’ordine con la licenzia per i primi di aggredirci e forse attaccarci e colpirci in ogni momento- dichiara Mastrulli- Noi ci siamo ma lo Stato dov’è? Auspico che il detenuto sia immediatamente trasferito ,denunciato all’Autorità Giudiziaria e sottoposto in carcere a regime duro”.

ll Cosp parteciperà alla manifestazione nazionale del 12 luglio, in programma alle ore 9,00 a Piazza Montecitorio: “potremmo gridare a chi ha orecchie per ascoltarci nei Palazzi del Governo e del potere, la voce e l’amarezza dei Poliziotti“. Infine l’appello al Ministro Bonafede e al Capo Dipartimento Basentini: “Se ci siete, battete un colpo”- conclude il Cosp.

