Barcellona Pozzo di Gotto: Bucalo (FdI) visita il carcere Vittorio Madia

28 Giugno 2019 18:00

La deputata visita la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto: “vicinanza e solidarietà a chi giornalmente lavora in ambienti a così alto rischio”

“Anche al “Vittorio Madia” di Barcellona Pozzo di Gotto, così come in altre carceri siciliane, ho riscontrato carenze di organico riguardante la Polizia Penitenziaria, il personale amministrativo ed anche nell’area educativa-trattamentale”. A dirlo la deputa di Barcellona Pozzo di Gotto del gruppo di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, che stamattina, insieme al Coordinatore Regionale del Sinappe Rosario Mario Di Prima, al dirigente nazionale del Sippe affiliato al Sinappe Antonio Solano ed ai componenti della segreteria locale del Sinappe Lucia Isgrò e Benedetto Lipari, si è recata in visita nella struttura penitenziaria. “Abbiamo visionato l’intera struttura circondariale che negli ultimi periodi è purtroppo assunta agli onori della cronaca, per un tentativo d’incendio e aggressioni agli agenti in servizio. A tal proposito ho ribadito vicinanza e solidarietà a chi giornalmente lavora in ambienti a così alto rischio. Ritengo che la politica debba stare vicina a questi servitori dello Stato e metterli in condizione di svolgere la professione nella più totale sicurezza. Con alcuni colleghi di Fratelli d’Italia abbiamo già realizzato diverse iniziative parlamentari in favore della Polizia Penitenziaria, posso assicurare che altre ne seguiranno. Ringrazio per l’accoglienza e la disponibilità la dott.ssa Romima Taiani, direttrice del penitenziario”. Ha concluso la deputata.

