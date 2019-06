Inizia oggi il campionato mondiale di calcio femminile: google celebra la data con un doodle

7 Giugno 2019 00:00

Il campionato mondiale di calcio femminile e si svolgerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Google celebra la data con un doodle

Inizia oggi il campionato mondiale di calcio femminile. E’ l’8ª edizione della manifestazione, e si svolgerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. La nazionale degli Stati Uniti è campione in carica e parteciperà anche l’Italia (ultima partecipazione nel 1999). Per questo torneo il numero di squadre partecipanti è 24, con un numero di partite da disputare pari a 52. Google celebra la data con un doodle.

