Super caldo in Calabria e Sicilia: raggiunti i primi +40°C del 2019, spiagge affollate al Sud [DETTAGLI]

8 Giugno 2019 19:38

Meteo Italia, spiagge prese d’assalto al Sud: temperature fino a +40°C in Sicilia, è iniziata la prima ondata di calore della stagione

Super Caldo – Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, l’estate è esplosa all’improvviso in questo weekend d’inizio Giugno con temperature subito elevatissime nelle Regioni del Sud. Oggi abbiamo raggiunto per la prima volta nel 2019 i quaranta gradi centigradi, in Sicilia, a Lentini e Noto. Molte altre località siciliane e in modo più isolato nella Puglia salentina hanno sfiorato i quaranta gradi. Molto caldo anche in Calabria e Basilicata.

Ecco le temperature massime più elevate di oggi: +40°C a Lentini e Noto, +39°C a Siracusa, Mineo, Ramacca e San Pancrazio Salentino, +38°C a Modica, Caltagirone, Riposto, Augusta e Pisticci, +37°C a Catania, Foggia, Cosenza, Cerignola, Galatina, Lequile, Acquaviva delle Fonti , Bitritto, Pomarico e Montescaglioso, +36°C a Reggio Calabria, Lecce, Trapani, Mazara del Vallo, Giarre, Belpasso, Sciacca, Agrigento, Gela, Ispica, Scicli, Castrovillari, Barletta, Terlizzi, Palo del Colle, Castrignano de’ Greci, Soleto, Francavilla Fontana, Mileto, Platì, Sellia, Scanzano Jonico, Marconia e Tursi.

Si tratta di valori clamorosi, se consideriamo che molte di queste località fino ad oggi non avevano mai superato quest’anno i +25/+26°C (e fino a cinque giorni fa non avevano mai superato i +22/+23°C!). Gli sbalzi termici sono stati improvvisi anche sull’Appennino, dove oggi la temperatura ha raggiunto +35°C a Benevento, +33°C ad Avellino, +32°C a Campobasso, +31°C a L’Aquila.

Secondo vero giorno di caldo anche a Roma, dove dopo i +31°C di ieri, oggi la temperatura è arrivata a +32°C. E domani sarà una Domenica di fuoco, con temperature in ulteriore aumento non solo al Sud ma anche al Centro. Attenzione, però, ai violenti temporali che colpiranno il Nord/Ovest, tra Piemonte e Lombardia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Valuta questo articolo