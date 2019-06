Calciomercato Reggina, Taibi scatenato: “vi svelo tutto sugli obiettivi! E su Donnarumma…”

11 Giugno 2019 12:21

Massimo Taibi sta costruendo la nuova Reggina che molto probabilmente verrà guidata da Mimmo Toscano: ecco le ultime novità dal mercato

Il ds della Reggina, Massimo Taibi, è già attivissimo sul mercato, nonostante ancora il club non abbia ufficializzato l’arrivo di Mimmo Toscano sulla panchina. Taibi, ai microfoni del Corriere dello sport, ha parlato dei possibili arrivi in amaranto, su tutti l’interessante esterno Donnarumma: “Il ragazzo è tra i nostri obiettivi. È legato al Monopoli. Oggi incontrerò il dg della società pugliese per conoscere la disponibilità alla cessione“. Anche Crispino tra i pali interessa eccome agli amaranto: “È una ipotesi concreta. Il ragazzo interessa la Reggina. Ne stiamo parlando“, ha dichiarato Taibi.

Infine, il ds della Reggina, ha fatto un quadro a più ampio respiro di quanto accadrà nei prossimi giorni di mercato: “cerchiamo un portiere esperto, un centrale di difesa con esperienza di livello superiore, un esterno mancino, due centrocampisti con caratteristiche specifiche e un attaccante abituato a concludere i campionati sempre in doppia cifra“. Insomma, un grande mercato per la Reggina quello che sta per iniziare.

