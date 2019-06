Calciomercato Reggina, la prima richiesta “alla Conte” di Mimmo Toscano

20 Giugno 2019 10:03

Reggina alle prese con i primi passi in chiave calciomercato, in attesa della presentazione ufficiale del nuovo tecnico Mimmo Toscano

La Reggina si appresta a presentare a stampa e tifosi il nuovo allenatore Mimmo Toscano. Il tecnico ancora non ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al club amaranto, ma di fatto ha già pianificato il calciomercato sedendosi a tavolino col ds Massimo Taibi. Toscano adotterà un 3-5-2 molto solido, che prende spunto dal modulo tanto caro ad Antonio Conte. Proprio come il neo allenatore dell’Inter, Toscano ha dato una direttiva molto chiara in chiave calciomercato. Nel suo 3-5-2 un ruolo chiave lo avranno gli esterni di centrocampo, i quali avranno un compito molto complesso da assolvere.

Gli esterni infatti dovranno essere abili in entrambe le fasi: terzini quando gli amaranto non avranno il possesso del pallone, ali invece quando sarà la Reggina a spingere. Trovare calciatori abili in entrambi gli aspetti del gioco non sarà certo semplice. Taibi ha messo gli occhi su Loiacono a destra e Donnarumma a sinistra, calciatori d’alto profilo per la categoria, la strada è quella giusta ma di certo la concorrenza non manca per i due uomini sopracitati. Dunque il diktat di Toscano è stato chiaro, due uomini di spessore sulle fasce per iniziare a delineare il 3-5-2 che possa lottare per i vertici del complicato girone C di Serie C.

