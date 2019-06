21 Giugno 2019 22:54

Calciomercato Reggina: doppio acquisto per la società di Luca Gallo, arrivano Guarna e Cristini

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, lavora senza sosta per allestire una squadra competitiva e puntare dritti alla B. Dopo l’ufficializzazione di Mimmo Toscano, gli amaranto hanno chiuso con due giocatori: il nuovo portiere sarà Enrico Guarna, vecchio pupillo della Reggina, mentre per in difesa arriva Andrea Cristini, dal Cuneo, per entrambi contratto fino al 2021.

