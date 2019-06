Calciomercato Reggina, Bellomo e Strambelli presi d’assalto

23 Giugno 2019 17:13

Reggina, Bellomo e Strambelli sono due dei pezzi pregiati della rosa di Toscano, le offerte non mancano per i due amaranto in questa fase della sessione estiva

La Reggina si sta muovendo sul mercato per rafforzare la rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Mimmo Toscano, il quale verrà presentato martedì dal club. Nel frattempo però, il ds Massimo Taibi si sta muovendo per mettere a segno alcune importanti trattative in entrata, su tutte quella che riguarda il centrale Cristini che potrebbe essere il primo acquisto della sessione estiva.

Al contempo però, la Reggina dovrà guardarsi dagli assalti per i big attualmente in rosa, sopratutto per quanto concerne Bellomo e Strambelli. Il primo è finito sul taccuino del Pisa per la prossima Serie B. Il calciatore potrebbe essere allettato da un’esperienza nel campionato cadetto, ma al momento gli amaranto sembrano aver chiuso la porta in faccia al Pisa che aveva chiesto informazioni per un possibile trasferimento. Come detto, anche Strambelli ha diverse offerte, in tal caso sarà decisivo il parere di Toscano ed anche gli eventuali acquisti in mediana da parte di Massimo Taibi.

