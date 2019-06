Calcio amatoriale: Reggio Calabria campione d’Italia

16 Giugno 2019 11:32

Per il secondo anno consecutivo Reggio Calabria campione d’Italia ASI di calcio a 7 amatoriale

Dopo il successo dello scorso anno che ha visto trionfare la società Diego Suraci, anche quest’anno Reggio Calabria avrà una società campione d’Italia. Nella finale che si svolgerà nella giornata di oggi, si affronteranno le due squadre reggine La Lumaca Reggina e San Gregorio arrivate in finale dopo aver sconfitto nelle precedenti fasi società provenienti da tutta Italia. Grande soddisfazione per i comitati Regionale Calabria e Provinciale di Reggio Calabria rappresentati rispettivamente dai presidenti Melissi e Gatto presenti a Lignano Sabbiadoro insieme al Responsabile del Calcio reggino Giuseppe Megale. Prestazioni eccellenti anche delle società di calcio a 11 (Olimpic Gebbione) e di calcio a 5 (Clinica Caminiti), che si sono fermate solo in semifinale.

