Calabria: terribile incidente sulla Statale di Serra San Bruno, 4 morti

23 Giugno 2019 10:54

Calabria, drammatico incidente sulla ss 713 dir di “Serra San Bruno”: due auto coinvolte, quattro morti. Traffico temporaneamente deviato sulla viabilità locale

Un terribile incidente stradale s’è verificato stamattina nel cuore della Calabria, sulla strada statale 713 dir “di Serra San Bruno” all’altezza di Simbario di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. Un furgone e un’auto si sono scontrati frontalmente: 4 morti. Il traffico è stato provvisoriamente deviato in loco sulla viabilità locale e poi ripristinato. Le Forze dell’Ordine e il personale Anas sono sul posto per la ricostruzione della dinamica, per la gestione della viabilità e per la riapertura in sicurezza della statale.

Aggiornamento alle ore 11:50

La viabilità lungo la statale 713dir a Simbario (VV) è stata ripristinata.

