Calabria, martedì Salvini a Limbadi per restituire un bene confiscato alla ‘ndrangheta 

29 Giugno 2019 12:46

Il ministro Salvini ha annunciato che martedì sarà in Calabria

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook, ha annunciato che: “Martedi’ saro’ in Calabria, a Limbadi, per restituire un bene confiscato all”’ndrangheta“.

