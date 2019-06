9 Giugno 2019 23:00

Un anziano si voleva suicidare ed aveva chiamato le forze dell’ordine per avvertire dell’intento, ma il carabiniere che ha risposto lo ha trattenuto al telefono, in attesa dell’arrivo sul posto di una pattuglia, riuscendo a farlo desistere. La vicenda è successa a Mesoraca, in Calabria. L’intervento dei carabinieri, che hanno fatto irruzione nella casa dell’anziano, ha consentito di salvare l’uomo, trovato con una corda intorno al collo fissata ad un gancio del soffitto.

