Calabria: esplode bomboletta di schiuma ad espansione in un negozio, grave operaio

17 Giugno 2019 17:24

Calabria: esplosione in un negozio durante dei lavori, grave un operaio

Stava effettuando alcuni lavori all’interno di un negozio di coiffeur a Paravati, frazione di Mileto quando un operaio di 47 anni è rimasto gravemente ferito in un’esplosione. Il ferito e’ stato portato in elicottero dal personale del 118 in un centro per grandi ustionati. La prognosi per lui e’ riservata. Secondo quanto e’ emerso dai primi accertamenti dei vigili del fuoco giunti sul posto, ad esplodere, all’interno del locale, sarebbe stata una bomboletta di schiuma ad espansione utilizzata per effettuare i lavori. Le indagini per ricostruire quanto e’ accaduto ed accertare eventuali responsabilita’ vengono condotte dai carabinieri.

