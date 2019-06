28 Giugno 2019 22:18

Calabria: il cadavere di una donna di 70 anni è stato trovato in un dirupo nel comune di Mongrassano

Tragedia in Calabria dove il cadavere di una donna di 70 anni è stato trovato in un dirupo nel comune di Mongrassano, nel cosentino. A denunciarne la scomparsa sono stati i figli che non trovandola a casa, sono andati dalle forze dell’ordine per fare regolare denuncia. Secondo le prime ipotesi, la donna potrebbe essere scivolata finendo nel burrone dove è stato trovato il corpo.

Foto di repertorio

