Calabria: centro di riabilitazione irregolare, 1 persona deferita

17 Giugno 2019 14:53

Catanzaro, centro di riabilitazione irregolare alle norme sulla sicurezza

Il NAS di Catanzaro, nel corso di un’ordinaria attività ispettiva, ha contestato al responsabile legale di un centro di riabilitazione ubicato nel circondario, delle irregolarità alle norme sulla sicurezza, quali la detenzione non conforme delle bombole di ossigeno e la mancanza delle verifiche periodiche delle apparecchiature elettromedicali. Inoltre, i militari accertavano, in difformità del titolo autorizzativo in possesso, l’esistenza di un ambulatoro di ginecologia senza la preventiva comunicazione alle Autorità sanitarie ed amministrative. La responsabile è stata deferita all’A.G..

