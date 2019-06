Capo d’Orlando, bonus figli 2019: al via la presentazione delle domande per ottenere il sussidio di mille euro

18 Giugno 2019 14:17

Capo d’Orlando: al via la presentazione delle domande per ottenere il sussidio di 1000 euro

E’ possibile presentare al Comune di Capo d’Orlando la richiesta per ottenere il bonus di mille euro ai sensi della Legge Regionale 10/2003, per i bambini nati o adottati in Sicilia nell’anno 2019. L’istanza può essere presentata da un genitore o in caso di impedimento legale di quest’ultimo, da uno dei soggetti esercenti la potestà parentale. Possono richiedere il bonus i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari titolari di permesso di soggiorno, residenti in Sicilia al momento del parto o dell’adozione. Inoltre, il bambino deve essere nato in Sicilia e l’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve essere superiore a tremila euro.

Le domande possono essere presentate, secondo lo schema predisposto dall’Assessorato Regionale della Famiglia, entro il 26 luglio prossimo per i nati dall’1 gennaio al 30 giugno 2019, entro l’11 ottobre per i nati dall’1 luglio al 30 settembre 2019 ed entro il 10 gennaio 2020 per i nati dall’1 ottobre al 31 dicembre 2019.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Capo d’Orlando.

