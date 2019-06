18 Giugno 2019 17:39

Messina, bomba inesplosa riemerge durante i lavori in un cantiere: sarà fatta brillare

Stamattina, nell’area del cantiere Zaera, a Messina, è riaffiorato un ordigno bellico. Ad accorgersi della bomba inesplosa gli operai della ditta impegnata nei lavori. Sono state immediatamente allertate le Forze dell’Ordine e gli artificieri del Genio Militare. Nel pomeriggio di oggi verranno si stabilirà come e quando far brillare in sicurezza l’ordigno, che probabilmente risale al secondo conflitto mondiale.

