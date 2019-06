Bimbo di 3 anni precipita dal quinto piano a Catanzaro, ha riportato numerose fratture [DETTAGLI]

12 Giugno 2019 18:31

Catanzaro: un bambino di 3 anni è caduto oggi dalla terrazza dell’appartamento in cui abita: ha riportato numerose fratture ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita

Paura a Catanzaro dove un bambino di 3 anni è precipitato, nella giornata di oggi, dal quinto piano della terrazza dell’appartamento in cui abita. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di una caduta accidentale. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine ed i medici del 118. Il bimbo ha riportato numerose fratture ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita. Il piccolo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Catanzaro. La caduta potrebbe essere stata attutita dai fili

usati per stendere i vestiti evitando così un epilogo tragico.

