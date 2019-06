9 Giugno 2019 23:02

Elezioni Rende: ecco i risultati dei ballottaggi live. Super sfida tra il sindaco uscente Manna e l’ex primo cittadino Principe

Elezioni- Al via lo spoglio delle schede a Rende del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Super sfide nella cittadina alle porte di Cosenza dove si sono affrontati il sindaco uscente, Marcello Manna (che al primo turno ha messo insieme 6.870 voti, pari al 31,46%), e lo sfidante ed ex primo cittadino Sandro Principe (che al primo turno ha preso 5.784 corrispondenti al 26,48%).

