9 Giugno 2019 23:01

Elezioni Montalto Uffugo: ecco i risultati dei ballottaggi live. Sfida al cardiopalma tra Caracciolo e Gravina

Elezioni- Urne chiuse e via allo spoglio delle schede a Moltalto Uffugo del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Quindici giorni fa, Caracciolo chiuse al 49,17% corrispondenti a 6.138 preferenze, mentre Gravina è arrivato al 31,18% dei consensi.

